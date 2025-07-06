DEM Parti heyeti, kritik görüşme öncesi İmralı'da!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te DEM Parti grubu ile tokalaşması ve akabinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a tarihi bir çağrı yapması ile başlayan süreç, 12 Mayıs 2025'te örgütün kendini feshetme kararı ile sonuçlandı.

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile 47 yıllık mücadelesini noktalayacak bu adım için örgütün tüm uzantıları ile silah bırakması beklenirken DEM Parti heyeti de yol haritasını belirlemek üzere harekete geçti.

DEM Parti MYK toplanıyor

DEM Parti'li Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 6. kez İmralı Adası'na giderken, partililer de bugün bir son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir MYK toplantısı düzenleyecek.

DEM Parti, Bahçeli'nin çağrısının ardından 28 Aralık 2024, 22 Ocak, 27 Şubat, 21 Nisan ve 18 Mayıs olmak üzere 5 defa İmralı'yı ziyaret etmişti.

Erdoğan ile görüşme 3 gün sonra

İmralı heyeti Öcalan'la görüşmenin ardından 9 Temmuz'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

Erdoğan konuya ilişkin, "DEM Parti heyetiyle de “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için bugüne kadar atılan adımları ve bundan sonrasını ele alacağız. Kabulümüz önümüzdeki hafta içinde olacak" demiş, görüşmede DEM Parti'den Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın olacağını, kendisine de AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın eşlik edeceğini açıklamıştı.

Temaslar sonrası terör örgütü PKK'nın bu hafta silah bırakması bekleniyor.