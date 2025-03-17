DEM Parti heyeti MHP'yi ziyaret etti

DEM Parti heyeti MHP'yi TBMM'de ziyaret etti.

MHP Grup toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Bakan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu katıldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları yaptığı açıklamada MHP heyetine teşekkür etti ve Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise herhangi bir açıklama yapmayacaklarını belirtti.(İHA)