DEM Parti heyeti Öcalan'la ikinci temasa hazırlanırken devletten 'hassas' mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik 'silah bıraktırma' çağrısıyla çıkışıyla başlayan süreç devam ediyor.

DEM Parti heyeti önce İmralı Adası'nda tutuklu bulunan Öcalan ile görüştü, ardından Meclis'teki partileri ziyaret etti

İmralı heyeti 11 Ocak günü Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

DEM Parti heyeti, Demirtaş ziyareti sonrası İmralı'ya ikinci ziyarete hazırlanırken devletten ‘hassas’ bir uyarı geldi.

Devletten DEM heyetine 'hassas' mesaj

Türkiye gazetesinin haberine göre; devlet birimleri, İmralı heyetine “Tepki çekecek açıklamalarda uzak durun. Bu fırsatı kaçırmayın. Tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Sonuna kadar süreci götürmeniz lazım” uyarısı yaptı.

Devlet hem PKK’ya hem de Öcalan’a yönelik güvensizlik duyuyor. Bu nedenle Öcalan’ın verdiği mesajların ve silah bırakma çağrısının yapılacağı metin üzerinde devletin ilgili birimlerinin hassas bir çalışma yürüteceği ifade edildi.

PKK elebaşı Öcalan ne talep ediyor?

DEM heyetinin ilk ziyaretinde Öcalan’dan herhangi bir talep gelmedi. Ancak ikinci temasta bazı taleplerin gündeme gelebileceği söyleniyor.

Abdullah Öcalan’ın anayasa değişikliği değil terör tanımı, hasta mahkûmların serbest bırakılması, kayyum düzenlemesi gibi başlıklarda taleplerinin olabileceği düşünülüyor.

Öcalan serbest kalacak mı?

Öcalan’ın kendisine yönelik bir af talebi istemeyeceği, ancak İmralı Adası’ndaki şartların ev hapsine çevrilmesini isteyebileceği belirtiliyor.

Müzakerelerin başarıya ulaşması halinde Öcalan'ın istediği yerde yaşayamayacağı ancak İmralı’da ev hapsi koşullarında yaşamaya devam edebilmesinin mümkün olabileceği anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da AK Parti milletvekillerinden bir grupla yaptığı toplantıda konuya değindiği öğrenildi.

İddiaya göre; “Öcalan ev hapsine mi çıkarılacak” sorusuna Erdoğan “Ev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok” yanıtını verdi.