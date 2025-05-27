DEM Parti heyeti yarın AK Parti ile görüşecek

DEM Parti'nin siyasi partilerle başlattığı görüşme trafiği devam ediyor. Parti heyeti, bugün MHP ile, yarın ise AK Parti ile bir araya gelecek.

Devlet Bahçeli'nin de katılması bekleniyor

DEM Parti heyetinin ilk durağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubu olacak. Saat 11.30'da başlayan görüşmeye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılması bekleniyor.

Görüşmede, PKK'nın silah bırakma kararı sonrasında izlenecek adımların ele alınacağı, ayrıca Bahçeli'nin daha önce gündeme getirdiği “sürece ilişkin komisyon kurulması” önerisinin de masada olacağı belirtildi. Tarafların ayrıca ceza infaz düzenlemesine dair fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Yarın AK Parti ile Görüşülecek

DEM Parti heyeti, siyasi temaslarını yarın AK Parti ile sürdürecek. Bu görüşmenin de Meclis'te saat 15.00'te yapılması planlanıyor.

DEM Parti'nin yürüttüğü bu görüşme trafiği, olası siyasi uzlaşı alanlarını değerlendirme ve çözüm süreçlerine ilişkin önerileri gündeme taşıma amacı taşıyor.