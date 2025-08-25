DEM Parti heyetinden İmralı’ya yeni ziyaret

DEM Parti İmralı Heyeti’nin, bu hafta Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yeniden İmralı Adası’na gitmesi bekleniyor.

Heyette, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer alacak. İki isim, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirecek.

Ziyaretin, sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin mesajların paylaşılacağı bir görüşme olması bekleniyor.