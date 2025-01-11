DEM PARTİ heyetinin ziyareti sonrası Demirtaş'tan açıklama!

DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, Ahmet Türk bugün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından kısa bir röportaj veren Sırrı Süreyya Önder, görüşmeyle ilgili detaylı açıklamaların Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılacağını kaydetti.

Demirtaş'ın açıklaması

Beklenen açıklama, Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DEM Parti İmralı Heyeti"mizin ziyareti vesilesiyle herkese yürek dolusu selam, sevgilerimi iletiyorum. Büyük bir fedakarlık ve ciddiyetle çalışmalarını sürdüren heyetimize de teşekkürlerimi sunarken ayrıca kendilerine, partimiz DEM Parti'ye, özellikle İmralı Tecrit Adasında demokratik çözüm ve barış için büyük çaba sarf eden Sayın Abdullah Öcalan'a güven ve desteğimin tam olduğunu belirtmek istiyorum."

"Şeffalık son derece önemli"

Açıklamada kamuoyu desteğine değinen Demirtaş, bu süreçte şeffaflığın son derece gerekli olduğundan şöyle bahsetti:

"Bu dönemin en hassas konusu kamuoyu desteğidir. Bu nedenle şeffaflık son derece önemli ve gereklidir. Heyetimizin, şeffaflığın gereği olarak Meclis'teki siyasi partileri bilgilendirmesi, önümüzdeki günlerde de sivil toplum örgütlerini, siyasi ve toplumsal çevreleri bilgilendirecek olması değerlidir. Ayrıca barış dilinin tüm çevrelere hakim olması da önemlidir. Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj, aşağılama dilinden ve provokatif söylemlerden uzak durmalı, yenme ve yenilme üzerinden boş ve anlamsız bir retorik oluşturmak yerine herkesin, hepimizin kazanacağı ortak bir gelecek üzerinde durmalıdır."

"Her türlü desteği sunacağız"

Yaşanan sürecin "Demokratikleşme, Barış ve Kardeşlik" süreci olduğunu ifade eden Selahattin Demirtaş, barış girişimlerine her türlü desteği sunacaklarından şöyle bahsetti:

"Her ne kadar sürece bir isim konulmasından ısrarla kaçınılıyor olunsa da bizim açımızdan bu süreç. "Demokratikleşme, Barış ve Kardeşlik" sürecidir. Bizler demokratik, barışçıl zeminde siyaset yapan aktörler olarak çatışmaların, şiddetin kalıcı şekilde son bulmasını arzuluyor, istiyor, destekliyoruz. Sayın Öcalan, koşulları oluştuğunda bu konuda bir inisiyatif alacaksa yanında olacağımızı belirtiyoruz.

Olası bir çağrının tüm inisiyatifi elbette kendisindedir. Kendisinin de belirttiği gibi, böylesi bir çağrının hukuki, siyasi zeminini oluşturma sorumluluğu da iktidar ve parlamentodadır. Bizler, barış girişimlerine bu aşamada her türlü desteği sunarız. Ancak çağrıyı yapacak olan da olası bir çağrının muhatabı da biz değiliz. Siyasetçiler olarak bizim rolümüz ve misyonumuz, barış zeminini güçlendirmek, tarafları barış için cesaretlendirmek, teşvik etmek ve barışı kolaylaştırmaktır. Fakat bundan da öte temel sorumluluğumuz; demokrasi, özgürlükler, eşitlik, adalet ve temel insan hakları için barışçıl, sivil, siyasi mücadeleyi büyütmektir. Bu mücadelenin kanal ve imkanlarının şimdiden açılması gerekir ki barış zemini de güçlensin. Bu hususu da ilgililerin dikkatine sunmak isteriz."

"Somut adımların hızlıca atılması gerekiyor"

Güven verici somut adımların hızlıca atılması gerektiğinin altını çizen Demirtaş, açıklamasına şöyle devam etti:

"Herkes şunu bilmeli ki, ortada bazı iyi niyetler ve bu iyi niyetlerle yürütülen hazırlıklar var. Ancak sürecin ete kemiğe bürünebilmesi için, güven verici somut adımların hızlıca atılması gerekiyor. Yıllardır bu topraklarda tarifi imkansız acılara neden olan ve ülkenin bütün enerjisini tüketen çatışmaların ortadan kaldırılması, siyasal bir barışın sağlanması için her türlü desteği vermeye hazırız.

Ancak siyasal barış, beraberinde toplumsal barış yani demokratikleşme, eşitlik, adalet ve özgürlükler mücadelesinin tüm kanallarını açacak şekilde yapılırsa kalıcı olur, herkesin ve ülkenin yararına olur. Bu şekilde, siyasal barışın toplumsal desteği de artar, halkın ekseriyetinin sahiplenmesiyle tüm provokasyonlar ve baltalama girişimleri de boşa çıkar."

"Kürtlerin çoğunun yüzü Türkiye'ye dönüktür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve diğer tüm parti liderlerine teşekkürlerine sunan Selahattin Demirtaş, barış ve güçlü bir demokrasi inşa edilirse bu süreçten herkesin kazanarak çıkacağını söyledi:

"Yine bu kritik ve tarihi dönemde, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Özgür Özel ve diğer tüm parti liderlerine, barış için aldıkları ve alacakları inisiyatifler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyor, desteğimi iletiyorum. Her türlü kişisel, partisel çıkarın ötesinde, demokrasinin güçlenmesine dair atılacak her adımın tereddütsüz yanında olacağımı belirtiyorum.

Son olarak şunu da özellikle belirtmek istiyorum; Kürtlerin çoğunun yönü de yüzü de Türkiye'ye dönüktür. Barış ve güçlü bir demokrasi inşa edilebilirse bu süreçten hep birlikte kazanarak çıkacağımıza inanıyorum. Bunun için, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de yönünü, yüzünü tüm Kürtlere çevirerek büyük ve onurlu barışın inşasını sağlayacağını umuyor, diliyorum.

Heyetimize tekrar teşekkür ederken başarı dileklerimle birlikte, bir kez daha hepinize Sıcak selam, sevgilerimi iletiyorum.



Selahattin Demirtaş 11 Ocak 2025 Edirne Cezaevi."