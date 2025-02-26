DEM Parti, İmralı görüşmesinin sonucunu 28 Şubat'ta açıklayacak

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktırılmasına dair süreç devam ederken, DEM Parti heyeti yarın üçüncü kez İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan'la görüşecek.

DEM Parti, ziyaret izninin çıkmasının ardından yayınladığı açıklamasında, yeni görüşmenin 27 Şubat'ta olacağını belirtti.

Açıklamada, "Bu görüşme tamamlandıktan sonra heyetimiz 28 Şubat'ta Ankara'da yapacağı bir basın toplantısıyla görüşmeye ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir şekilde bilgilendirme yapacaktır" dendi.

Açıklamaya göre İmralı'da Öcalan'la görüşecek heyette TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Eş Başkanvekilleri Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve avukat Faik Özgür Erol yer alacak.

28 Şubat'taki basın açıklamasının da aynı heyet tarafından yapılacağı açıklandı.