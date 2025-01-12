DEM Parti İmralı heyeti Kandıra Cezaevi'de Figen Yüksekdağ ile görüşecek

DEM Parti İmralı heyeti, dün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

Heyet bugün de Kocaeli Kandıra Cezaevi’ne gidecek. Burada, yine HDP’nin eski eş genel başkanlarından Figen Yüksekdağ ile bir araya gelmesi planlanan heyetin görüşmesi saat 13.00’te başlayacak.

Figen Yüksekdağ ile görüşmenin ardından DEM heyetinin önümüzdeki hafta Ankara'da bir basın açıklamasıyla, sürece dair kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

Heyetin kısa süre içerisinde ikinci kez İmralı Adası'na giderek terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmesi de planlanıyor.

O ziyaretin ardından da gözler Öcalan'ın çağrısına çevrilecek.