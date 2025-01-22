DEM Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan'la görüşmesi sona erdi

PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere DEM Parti İmralı heyeti bugün ikinci kez İmralı Adası'na gitti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Perdin Buldan'ın yer aldığı görüşmenin yaklaşık 4 saat sürdüğü öğrenildi. Heyet, İmralı'dan ayrıldı. Görüşmeyle ilgili heyetin açıklama yapması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılmıştı

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la ikinci kez görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı’na dün yazılı başvuruda bulunmuştu.

DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etmişti.

Ne olmuştu?



MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla DEM Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi’nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM’nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak’ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin lider ve temsilcileriyle sürdürülmüştü.