DEM Parti İmralı heyetinin görüşme takvimi belli oldu

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van milletvekili Pervin Buldan ile Ahmet Türk’ten oluşan heyetin görüşme takvimi belli oldu.

Heyet 6 Ocak Pazartesi günü önce 11:00'de Gelecek Partisi’ne gidecek. Daha sonra 13.30'da AK Parti heyeti ile TBMM’de görüşecek. En son 15.30'da Saadet Partisi ile görüşecek.

7 Ocak’ta ise heyet 13.30'da DEVA Partisi ve 15.30'da Yeniden Refah Partisi ile görüşecek.

DEM Parti'den, CHP ile randevu tarihinin henüz belirlenmediği, netleştiğinde duyuru yapılacağı bildirildi. İYİ Parti ile görüşme konusunda da netleşen bir durum olmadığı belirtildi.