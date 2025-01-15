DEM Parti, İmralı için yeniden başvuracak! Tarih verildi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından başlayan PKK'nın silah bırakma süreci devam ediyor. DEM Parti heyetini terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesinin ardından Ankara'da temaslarda bulunurken, gözler ikinci İmralı görüşmesine çevrilmiş vaziyette.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün bir soru üzerine, DEM Partililerin Öcalan'la yeniden görüşmek için henüz başvurmadığını ancak talebin değerlendirileceğini söyledi.

Bakan Tunç'un açıklamasının ardından DEM Parti'den ilk mesaj geldi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, “Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız” dedi.

DEM Parti kaynakları, İmralı heyetinin 17 Ocak'ta kapsamlı bir açıklama yapacağını bildirdi.