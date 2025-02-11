DEM Parti lideri Hatimoğulları: Öcalan'ın çağrısı bu ay gelebilir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te partisinin haftalık grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hatimoğulları'a terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'beklenen' çağrısı soruldu.

DEM Parti lideri, “Çağrının tarihi 15 Şubat'ta olabileceği medyada haberler vardı ancak bu çağrı 15 Şubat'a yetişmeyebilir" dedi.

Tarih verdi

Hatimoğulları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde ziyaretler yapacaklarını, partinin kendi içindeki istişarelerin de devam ettiğini belirterek bunların sonuçlarının Öcalan'a ulaştırılacağını kaydetti.

Hatimoğulları, çağrının bu ay için gerçekleşebileceğini kaydetti.

PKK'nın silah bırakmasına yönelik devletten gelen çağrıların ardından DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında görüşmeler gerçekleştirilmişti. DEM Parti, Öcalan'ın 'tarihi bir çağrı' yapacağını duyurmuştu.