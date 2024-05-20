DEM Parti liderlerinden Selahattin Demirtaş’a ziyaret: 'AİHM kararları uygulanmalı'
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kobani davasında 42 yıl hapis cezası alan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti. Hatimoğulları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini söyledi.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bugün Edirne Cezaevi'ne giderek eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.
Hatimoğulları, Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarının, "siyasi" olarak değerlendirdiği davadan toplamda yüzlerce seneyi bulan ağır cezalar aldığını belirtti. Hatimoğulları, yargı kararları alınırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini savundu.
Bakırhan da kararın bozulması, arkadaşlarının beraat etmesi için ellerinden gelen mücadeleyi kararlılıkla ortaya koyacaklarını belirtti.