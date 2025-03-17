DEM Parti, MHP ve AK Parti bir araya geldi: Çok faydalı bir görüşme oldu

DEM Parti, siyasi temaslarına ikinci tur görüşmeleriyle devam ediyor. Bugün önce MHP ile bir araya gelen DEM Parti heyeti, ardından AK Parti’yi ziyaret etti.

AK Parti heyetinde Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.

'Çok faydalı bir görüşme oldu'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Şunu bilmenizi isterim, çok faydalı bir görüşme oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Tülay Hatimoğulları ise yaşanan süreçle ilgili görüşmelerde bulunduklarını belirterek, tüm görüşmeleri tamamladıktan sonra detaylı açıklama yapacaklarını bildirdi.

MHP heyetine teşekkür eden Hatimoğulları, "Sayın Devlet Bahçeli, sağlık koşulları elverseydi, bugün bu görüşmede olacaktı fakat sağlık koşullarından dolayı kendisinin yetkilendirdiği heyetle görüştük. Biz, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

AK Partili Güler de yaptığı açıklamada 'Çok samimi bir görüşme oldu. Değerlendirmeler sonra yapılacak.' dedi.

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