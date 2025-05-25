DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek

DEM Parti, PKK'nın silah bırakma ve örgütü feshetme kararının ardından başlattığı temaslar kapsamında daha önce DEVA Partisi, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi’yle görüşmeler gerçekleştirmişti.

DEM Parti’nin salı günü saat 11.30’da gerçekleştireceği MHP ziyareti Meclis’te yapılacak. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı. Bahçeli, 2 Ocak’ta Meclis’teki makamında DEM Parti heyetini kabul etmişti.

Hafta içinde AK Parti ile de bir görüşme planlanıyor. Daha önce ocak ve mart aylarında AK Parti grubuyla bir araya gelen DEM Parti, bu ziyaretleri tamamladıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmelerde gündem: İnfaz paketi ve komisyon önerisi

DEM Parti heyetinin yürüttüğü temaslarda, Meclis'e sunulması beklenen yeni infaz paketi, İmralı ziyareti ve PKK’nın silah bırakma kararı gibi başlıklar öne çıkıyor. Özellikle MHP lideri Bahçeli’nin önerdiği “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” da partinin temaslarında önemli bir gündem maddesi.

DEM Parti, söz konusu komisyonun bir an önce kurulması gerektiğini vurgularken, partilerden destek talep ediyor. Parti, aynı zamanda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un bu süreçte inisiyatif alması gerektiği görüşünü de paylaşıyor.