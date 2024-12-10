DEM Parti ne zaman Öcalan'ı ziyaret edecek? Bakan Tunç'tan 'uygun gün' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla gündeme gelen süreç tartışmalarında gözler terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ne zaman ziyaret edileceğinde.

Bahçeli, DEM Parti'nin Öcalan'ın ziyaret etmesini isterken, Adalet Bakanlığı'nın ne zaman izin vereceği merak konusu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün TBMM Genel Kurulu'na girişi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, DEM Parti'nin talebine değindi.

Tunç'a DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin daha önce sarf ettiği "Makul bir süre içinde cevap verilecek." sözleri hatırlatıldı.

Tunç, şu karşılığı verdi: "Başvuru dilekçesi 26 Kasım'daydı. Dilekçeyi aldık. O zaman da sizlere söylediğim gibi 'Değerlendiriyoruz.' demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz inşallah."