DEM Parti, Öcalan görüşmesine dair açıklama yaptı

DEM Parti, İmralı’da Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmeye ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Partiden yapılan açıklamada, Öcalan’ın “Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun sürecin üç kilit kavramı olduğunu” ifade ettiği aktarıldı. Görüşmede, barış ve demokratik toplum sürecinin geçirdiği aşamalar ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Öcalan’ın, “Bu doğrultuda bütün boyutlarda adımların ivedilikle atılması gerektiği” yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

DEM Parti açıklamasında ayrıca, heyetin Öcalan’a komisyon sürecine dair bilgi verdiği ifade edildi. Öcalan ile İmralı heyetinin en son 5 Temmuz’da görüştüğü hatırlatıldı.