DEM Parti, Öcalan'ın mesajını aktardı: 'Yol haritası' ve Bahçeli detayı dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, DEM Parti heyetinin iki kez İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştüğü örgütün silah bıraktırılması sürecine dair tartışmalar sürüyor.

Süreç kapsamında bugün önemli bir gelişme yaşandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bugün Meclis'teki grup toplantısında Öcalan'ın mesajlarını iletti.

Hatimoğulları, Öcalan'ın 'küresel, bölgesel ve ulusal krizlerin üst üste bindiği tarihsel bir dönemden geçildiğini değerlendirdiğini' kaydetti.

'Bekle-gör en büyük kötülük'

DEM Partili siyasetçinin aktardığına göre Öcalan, "Bu üst üste binmiş kriz döneminde, Kürt sorununun çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesiyle ilgili oyalama, zaman kazanma, bekle-gör politikalarına tevessül etmek, Türkiye halklarına yapılacak en büyük kötülüktür" dedi.

Hatimoğulları, Öcalan'ın 'meseleyi şiddet ve çatışma zemininden demokratik hukuk ve demokratik siyaset zeminine çekmeyi hedeflediğini' vurguladığını dile getirdi.

'Yol haritası sunmaya hazırım'

Hatimoğulları konuşmasında şunları söyledi: "Öcalan’ın son görüşmede vurguladığı gibi tarihin kritik dönemeçlerinde sağlanan ortaklaşmalar, sorunların çözümüne önemli katkılar sağlar. 22 Ocak tarihindeki görüşmede Öcalan, mevcut sorunların ancak demokratik hukuk yoluyla kökten çözümünün mümkün olduğunu vurgulamıştır.

Öcalan, şu hususların önemle altını çizmiştir: Sürekli beka kaygısı üreterek işçi ve emekçinin alın terinin güvenlik politikalarına harcandığı, yoksulluğun derinleştiği, hukuksuzlukların sıradanlaştığı, sömürünün yaygınlaştığı, kadın düşmanlığının arttığı bu kısır döngüden çıkmanın yol haritasını sunmaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Türkiye’nin tüm prangalarından kurtulmasının zeminini oluşturmaya hazır olduğunu güçlü bir şekilde dile getirmiştir. Ayrıca Öcalan, son görüşmede heyetimize, Bahçeli’nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacağını belirtmiştir."