DEM Parti, üçüncü İmralı görüşmesi için başvuru yaptı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında üçüncü İmralı görüşmesinin için başvurunun bugün itibarıyla yapıldığını açıkladı.

Doğan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılacak üçüncü görüşmenin bu hafta bitmeden gerçekleşmesinin beklendiğini de kaydetti.

Ne olmuştu?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla DEM Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi’nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM’nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak’ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin lider ve temsilcileriyle sürdürülmüştü.

Söz konusu görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etmişti.

İmralı Heyeti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci görüşmesi ise 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.