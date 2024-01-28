DEM Parti: Yerel seçimde tek bir adayımız yok

DEM Parti İl Eş Başkanları Toplantısı, parti genel merkezinde yapıldı. Toplantıda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Türkiye'de konut, ulaşım, sağlık ve beslenme sorununun had safhada olduğunu iddia etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne yaklaşık iki ay kaldığını hatırlatan Bakırhan, diğer siyasi partilerin kendi aralarında hangi müteahhidin, hangi zenginin belediye başkanı adayı olacağı kavgasını yürüttüğünü ileri sürdü.

Bakırhan, "Bizim genel merkezde tek bir tane aday adayı yok, tek bir aday yok, tek bir kavga yok. Çünkü bizim işaret ettiğimiz yer halkın kendisidir. Bizim için esas olan halkın ortaya koyduğu tercihtir." değerlendirmesini yaptı.

Yerel seçim aday belirleme sürecinde parti olarak ön seçim geçirdiklerini belirten Bakırhan, "Oturmak, kırmak, küsmek yok. Bu ön seçimlerden dolayı kırılanı, küseni ikna etmek, aktif bir şekilde çalışmalara katmak gibi sorumluluğumuz var. Bu son kalan iki ayda parti binalarından çıkalım, kahvehanelerde, sokaklarda dolaşalım. Dokunmadığımız insan, değmediğimiz aile, hane kalmamalıdır. Kendimizi, gerçekliğimizi anlatalım." şeklinde konuştu.