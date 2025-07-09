DEM Parti'den açıklama geldi! PKK terör örgütü 11 Temmuz'da silah bırakacak

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan’ın yaptığı yeni çağrı ve güncel gelişmelerin ardından PKK’nın silah bırakmasına ilişkin partisinin genel merkezinde açıklamada bulundu.

Doğan, DEM Parti olarak 11 Temmuz’da Süleymaniye’de PKK’nin töreninde olacaklarını belirtti.

"Son derece önemli ve tarihi bir gün"

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu. Gergerlioğlu, "11 Temmuz Cuma günü, PKK'nin silah bırakma töreni Süleymaniye'de yapılacak" ifadesini kullandı.

Son derece önemli ve tarihi bir gün olacağını vurgulayan Gergerlioğlu, "Türkiye’de bir barış süreci yürüyor ve umarım en iyi şekilde devam eder. 11 Temmuz'da sürecin ilerlemesi için önemli bir adım atılacak" açıklamasında bulundu.