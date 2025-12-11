DEM Parti İmralı heyeti Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek: Günü ve saati belli oldu

DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret kararı
'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında zaman zaman bir araya gelen DEM Parti ile MHP, yarın tekrardan bir araya gelecek. DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi yarın saat 14.00'da ziyaret edecek.
DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve PKK elebaşı Öcalan’ın avukatı Faik Özgür Erol’un yarın Ankara’da iki önemli görüşme yapacağı öğrenildi.
Heyetin ilk durağı saat 11.00’de DEVA Partisi olacak. Buldan ve Sancar’ın, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la bir araya gelerek komisyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
İkinci durak Devlet Bahçeli
Heyet, günün ikinci ziyaretini ise saat 14.00’te TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye gerçekleştirecek.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kısa süre önce İmralı’da temaslarda bulunmuş, hazırlanan raporun ana çerçevesi komisyonda paylaşılmıştı. Çalışmanın bundan sonraki aşamasında, örgütün silah bırakması ve olası fesih sürecine ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlanması öngörülüyor.