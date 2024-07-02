DEM Parti'den iki talep: Asgari ücreti iyileştirin; elektrik zammını geri çekin

Milyonlarca insanın gündeminde olan asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmayacağı açıklandı. Ayrıca bir süredir ötelenen elektrik zammı da bu aydan itibaren yüzde 38 olarak uygulanmaya başlandı. Muhalefet partileri asgari ücretlilerin ve emeklilerin geçinemeyeceğini, ara zam yapılması gerektiğini belirtirken, hükümet temmuzda asgari ücrete ara zammı kapıyı kapattı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında vatandaşların ekonomik sorunlarını gündeme getirdi.

Oruç, elektriğe yüzde 38 zam yapılarak her evin yangın yerine çevrildiğini savunarak halkın faturaları ödeyemez duruma geldiğini söyledi. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da oturan vatandaşların 'elektrik faturalarını bir İngiliz şirkete ödediğini' savunan Oruç, bu şirketin son 3 yılda hiç vergi ödemediğini öne sürdü.

"El yakan elektrik zammını derhal geri çekin, asgari ücrete enflasyon oranında zam yapın" diyen Oruç, emekli maaşının da iyileştirilmesi talebinde bulundu.