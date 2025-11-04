DEM Parti'den İmralı açıklaması

Dün, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitmişti.

Partiden görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, Öcalan ile yaklaşık üç saat süren görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirtilirken, "Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz" denildi.