DEM Parti'den İmralı açıklaması: Öcalan'la görüşmeye hazırlanıyoruz

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İmralı'ya bir ziyaret planladıklarını duyurdu.

"Daha güçlü bir örgütlenme için Öcalan'ı ziyaret edeceğiz"

Doğan, "En kısa sürede, İmralı Adası'nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İçinde eş başkanlarımızın bulunduğu, merkez yürütme kurulu üyelerimizden oluşan bir heyetle, hem bu dönemi anlamak, hem anlatmak, hem daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için Abdullah Öcalan’la doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere bir hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede kendisini ziyaret edeceğiz DEM Parti heyeti olarak" dedi.

"Öcalan'ın diğer partilerle de buluşması muhtemel"

Açıklamasında, Abdullah Öcalan’ın yalnızca partileriyle değil, farklı siyasi temsilcilerle de görüşmek istediğini ifade eden Doğan, şu sözleri de kaydetti:

"Yine önümüzdeki günlerde Öcalan'ın, farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de buluşması kuvvetle muhtemel. Sorunun kapsamı ve ağırlığı düşünüldüğünde, işte Sayın Mesut Barzani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mazlum Abdi, Sayın Kubat ve Bafıl Talabani'yle de, görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz Öcalan'ın. Bu görüşmeleri yapmak istediğini de biliyoruz"

DEM Parti'nin söz konusu ziyaret için resmi başvuruda bulunup bulunmadığına dair bir açıklama ise yapılmadı.