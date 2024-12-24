DEM Parti'den 'İmralı' başvurusunu bekleten bakanlığa tepki: Bizi oyalamaktan vazgeçin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti heyetinin görüştürülmesine yönelik çağrının ardından görüşme takvimi merak konusu oldu. DEM Partililerin hangi tarihde İmralı Adası'na gideceği belli değil.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanlığı'na seslenen Bakırhan, "Artık bu oyalamaktan vazgeçmek, bir an önce gerçekten oranın kilidini, kapısını açmak ve görüşm"eleri sağlaması gerekiyor Adalet Bakanlığı'nın" dedi.

İmralı Adası'na kim gidecek?

Bakırhan, Adalet Bakanlığı'nın partinin görüşme başvurusunu onaylamasının ardından İmralı'ya gidecek heyetle ilgili şunları söyledi: "DEM Parti'nin eş genel başkanları olmak üzere bütün milletvekilleri zaten başvurdu. Tekrar ediyorum. Mesele kimin gideceği değil aslında. Oradan ne söylendiği, bu tartışmalara, bu sürece nasıl katkı yaptığı bizim için önemlidir. Adalet Bakanı'na sormak gerekiyor, onlar neyi bekliyorlar."