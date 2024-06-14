DEM Parti'den Mersin'de kayyım mitingi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Akdeniz Belediyesi önünde düzenlenen mitingde, Hakkari'ye ses olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Oruç, "Belediyeler halkındır. Belediyeler atanmışın değil seçilmişindir. Mehmet Sıddık Akış hakkında açılmış bir dava vardı. Ama karara bağlanmamıştı ve kendisi gözaltına alındığı sırada yasalara, anayasaya aykırı bir şekilde kayyum atandı." ifadelerini kullandı.

Hakkari halkının yalnız olmadığını belirten Oruç, "Akdeniz'deki bütün halklarla beraber bizler sizlerin yanındayız. Kayyum siyasetini hep beraber gerileteceğiz. Sözümüz olsun ki kayyum siyasetine karşı mücadele, demokrasi, halk kazanacak." diye konuştu.

Mitinge DEM Parti Mersin milletvekilleri Perihan Koca ve Ali Bozan, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve partililer katıldı.