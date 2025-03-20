DEM Parti'den Saraçhane'de İmamoğlu açıklaması!
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin Saraçhane’de açıklama yaptı. Seçme ve seçilme hakkının demokrasinin temel taşı olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, “Ekrem İmamoğlu ve tüm vatandaşların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet Saraçhane’ye gelerek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hatimoğulları açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
• Seçme ve seçilmeyi, sandığı ortadan kaldırdığınızda demokrasi namına hiç bir şey ortada kalmaz. Türkiye sadece dün bu yaşanan operasyon ile beraber neredeyse yüzde 3 oranında bir fakirleşme yaşadı. Borsa çöktü, döviz fırladı.
• Türkiye'nin tamamının geleceğini ateşe atmaktan çekinmeyenler şunu bilmeli ki 85 milyon insan her şeyden ve her siyasi iradeden daha büyüktür.
• Türkiye'de insan haklarını ortadan kaldıran yargıyı adete bir kılıç gibi yurttaşın ve siyasinin kafasına sallayan bir anlayışı asla kabul etmiyoruz.
• Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki bütün vatandaşların bir an önce salınmasını, serbest bırakılmasını talep ediyoruz.