DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması: Umutla bekliyoruz

Aort damarı yırtılması nedeniyle ameliyat edilen ve tedavisi yoğun bakımda devam eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin DEM Parti açıklama yaptı.

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan ise partisinin yaptığı açıklamayı alıntılayarak "Sevgili Sırrı Süreyya Önder’in genel durumu stabil, yoğun bakım tedavisi sürüyor. Şifa nöbetindeyiz, umutla bekliyoruz" notunu düştü.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırılan ve ağır bir ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan İmralı Heyeti Üyemiz Sırrı Süreyya Önder’in tedavisi sürüyor. Doktorlarının verdiği bilgiye göre Önder’in genel durumu stabil, yoğun bakım tedavisi devam ediyor.

Bu arada, ilk günden itibaren başlayan yoğun ziyaretçi trafiği de sürüyor. İmralı Heyeti Üyemiz Pervin Buldan, Parti Sözcümüz Ayşegül Doğan, Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, milletvekillerimiz ve yöneticilerimizin hastanedeki bekleyişi de devam ediyor.

Çok sayıda siyasi heyet, şahsiyet ve STK temsilcisi dün öğleden sonra ve bugün hastaneyi ziyaret etti. Dün akşam saatlerinde, aralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ve pek çok kişi hastaneye ziyarette bulundu.

Bugün ise Cumartesi Anneleri (daha önce Barış Anneleri de ziyarette bulunmuştu), AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, Saadet Partisi heyeti ile Yavuz Bingöl ve Oktay Kaynarca gibi sanatçılar ve çok sayıda milletvekili ziyarette bulundu. Ayrıca Cemil Çiçek, telefonla bir kez daha parti yöneticilerimizi arayarak durum hakkında bilgi aldı.

Partimiz, hastanedeki ziyaretçi yoğunluğunu azaltmak amacıyla il ve ilçe örgütlerimizde de geçmiş olsun ziyaretlerini kabul etmeye başladı. Binlerce kişi, il ve ilçe örgütlerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor.