DEM Parti’den siyasi partilere ziyaret turu: Gündem “Terörsüz Türkiye”

DEM Parti heyeti, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda başlattığı temaslar kapsamında DEVA, Saadet, CHP ve Gelecek partilerini ziyaret edecek. Görüşmelerde demokratik çözüm ve toplumsal barış vurgusu öne çıkacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin yer aldığı heyet, temaslarına bugün DEVA ve Saadet partileri ile başlayacak.

Heyet yarın ise CHP ve Gelecek Partisi ile bir araya gelecek.

DEM Parti yetkilileri, görüşmelerde karşılıklı değerlendirme yapılacağını ve bu sürecin toplumsal barışa katkı sağlayacak diyalog ortamı için önemli bir zemin sunduğunu belirtti.