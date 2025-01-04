DEM Parti'den 'süreç' yorumu: Barış ve çözüme evrilmesini istiyoruz!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin'deki bir düğün salonunda düzenlenen programda DEM Parti ile İmralı Adası'ndaki ziyaretler ve peşi sıra gelen Ankara temasları hakkında konuştu.

Bakırhan, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin, görüşmenin kıymetli ve önemli olduğunu söyledi.

'Barış ciddiyet, samimiyet gerektiriyor'

Bakırhan, süreçten umutlu olduğunu belirterek, "Bu sürecin barışa ve çözüme evrilmesini istiyoruz. DEM Parti olarak söylediğimiz her söz ve attığımız her adıma dikkat ediyoruz. Niye; çünkü barış ciddiyet, samimiyet gerektiriyor. Barış ona inanmakla olur." diye konuştu.

Bakırhan, sürecin barışa evrilmesi için gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini bildirerek, "Sizden de beklentimiz lütfen bu süreci önemseyin." dedi.

Programa, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve partililer katıldı.