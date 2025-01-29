DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu öldürüldü!
Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk, Mersin'deki bir silahlı kavgada öldürüldü. Kavgada 2 kişinin de yaralandığı öğrenilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu, geçmiş dönemlerde Mersin Akdeniz Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Fazıl Türk'ün de yeğeni olan Hüseyin Reber Türk'ün Mersin'de öldürüldüğü ortaya çıktı.
Mermiler havada uçuştu
İddiaya göre, bir mekanda tartışmaya başlayan iki grup, mekan çıkışında birbirlerini takip ederek Serbest Bölge Köprülü kavşağının altında birbirlerine ateş açtı.
29 yaşındaki Hüseyin Reber Türk hayatını kaybetti
Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, yaralılardan Ahmet Türk'ün torunu 29 yaşındaki Hüseyin Reber Türk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.