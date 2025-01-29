DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu öldürüldü!

DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu, geçmiş dönemlerde Mersin Akdeniz Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Fazıl Türk'ün de yeğeni olan Hüseyin Reber Türk'ün Mersin'de öldürüldüğü ortaya çıktı.

Mermiler havada uçuştu

İddiaya göre, bir mekanda tartışmaya başlayan iki grup, mekan çıkışında birbirlerini takip ederek Serbest Bölge Köprülü kavşağının altında birbirlerine ateş açtı.

29 yaşındaki Hüseyin Reber Türk hayatını kaybetti

Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, yaralılardan Ahmet Türk'ün torunu 29 yaşındaki Hüseyin Reber Türk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.