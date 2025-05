DEM Partili Ayşegül Doğan: 'PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi'

Takip Et

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ekim yaptığı açıklamayla başlayan, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısıyla devam eden sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "PKK'nin kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğan, Sırrı Süreyya Önder'e suikast girişimine ilişkin haberlerle ilgili de açıklama yaptı.

Ayşegül Doğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

* PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir. Buradan paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz.

* Bundan çok büyük bir önemle beklediğimiz zaman üzerinden haftalar geçti daha önce de 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK'dan bir açıklama gelmişti. Hemen bir 'ateşkes' açıklaması yapmışlardı.

Sırrı Süreyya Önder'e suikast girişimi

* Sırrı Süreyya Önder bize barışın bir ihtimal olmadığını, mümkün olduğunu, istersek yapabileceğimizi gösterdi. Kendisini anlamak da vefa da bunu gerektirir.

* Suikast girişimi konusunu daha genişletilmiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Söz konusu olay 2 Nisan'da Ankara'da gerçekleşti. Oturduğu evin sitesinin güvenlik görevlisi kullandığı araç garaja park edilirken gelen sesten şüphelenip kontrol etmiş. Bir metal çubuktan bahsediyoruz. Bu düzenek lastiği yırtıp patlatabilecek keskinlikte.

* Akabinde Önder hem partimize hem de yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Konunun hassasiyeti malumunuz. Güvenlik yetkililerine durum hemen intikal ettirildi, söz konusu düzenek de onlara teslim edildi. Neden kamuoyuyla paylaşılmadı? Önder bunun istismar edilmesini istemedi. Ciddiye almamak ihmalkarlık olarak değerlendirilmemeli.

* Bu konuya ilişkin verdiğimiz karar da kendisinin ve partimizin ortak aldığı karardır.

Önder'in ölümünde herhangi bir şüphe var mı?

Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in ölümüne ilişkin bir şüphe olup olmadığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

* Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlandığı ilk andan itibaren bizler de her ihtimali düşündük, değerlendirdik. Hekimler de her durumu inceledi, her anı anbean kamuoyuyla paylaştı. Hekimlerin, hastane yönetiminin ve resmi makamların açıkladıklarından başka herhangi bir durum yok."