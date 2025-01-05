DEM Partili Hatimoğulları'ndan İmralı çıkışı: Ya barışı inşa edeceğiz ya her yer Gazze olacak

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır’da halkla buluşma programı gerçekleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da burada DEM Parti'nin İmralı'da yaptığı görüşmenin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hatimoğulları "Değerli Kürt halkı, özellikle başta sizler olmak üzere ama Türkiye’de yaşayan diğer bütün halkların merakla ve dikkatle izlediği yeni gelişmeler var. Bu gelişmeleri biliyoruz. En çok siz değerli Kürt halkı büyük bir heyecanla takip ediyorsunuz. İmralı kapıları şimdilik açılmıştır. DEM Parti heyeti Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etmiştir. Öcalan’ın heyetimize söylediği bir iki noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. 7 maddelik açıklamayı yaptık onları elbette izlediniz. Sayın Öcalan şunu söylüyor, 'Suriye'deki gelişmeleri herkes yakinen takip etmelidir. Filistin’deki, Gazze’deki gelişmeleri herkes yakinen takip etmelidir.' Bizler de bu sözlerin arkasındayız" ifadelerini kullandı.

"Ya barışı inşa edeceğiz ya her yer Gazze olacak"

Bu tarihsel kırılmanun ya pozitif ya da negatif olacağını vurgulayan Hatimoğulları "Bir şekilde kırılma gerçekleşecek ya barışı inşa edeceğiz ya da her yer Gazze olacak. O nedenle devlet aklına biz buradan seslenmek istiyoruz. İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, Öcalan’ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Ortadoğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerekir. Bir noktanın daha altını çizeceğim. Bu süreç önemli bir süreç, hepimiz büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Ama rehavete kapılmayalım. 'Nasılsa işler hal oluyor barış oluyor' deyip demokratik mücadelemizi zayıflatan bir duruma asla düşmemeliyiz" dedi.

"Bütün halklar adına hep birlikte kazanabiliriz"

Hatimoğulları " Bugün İmralı kapıları açıldıysa siz değerli halkımızın verdiği mücadele sayesindedir. Bu görüşmelerin bir barış sürecine evrilebilmesinin yolu siz değerli halkımızın demokratik zeminde eylemlerini, etkinliklerini, sözünü, fikrini ve duygusunu alanlarda meydanlarda en örgütlü şekilde en üst seviyeye taşıyarak bunun önünü açabiliriz. Bu bir süreç olacaksa, bir barış süreci inşa olacaksa bu barış sürecinin Kürt halkının kazanımları lehine neticelenebilmesi için siz değerli halkımızın mevcut olan mücadelesini katlayarak büyütmesi ve geliştirmesi gerekiyor. O nedenle asla rehavete kapılmadan sadece Kürdistan’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında devrimci hareketlerle, sosyalistlerle, demokratlarla, aydınlarla, yazarlarla yani ezcümle 'Bu topraklar kana doydu artık yeter, barış istiyoruz' diyen her kesimle çalışmalarımızı sürdürmeye ve bu sesi büyütmeye hep beraber devam edeceğiz. Sizler bunu yaparsanız bütün halklar adına hep birlikte kazanabiliriz" açıklamasında bulundu.