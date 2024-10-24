DEM Parti'li Ömer Öcalan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını açıkladı

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile dün İmralı Adası'nda yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.

Yeğen Öcalan X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada görüşmede Öcalan'ın genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulnduğunu ifade etti.

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın kamuoyuna iletmek üzere verdiği şu mesajı da paylaştı:

* Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.

Bahçeli'nin çağrısından bir gün sonra...

Ömer Öcalan-Abdullah Öcalan görüşmesi MHP lideri Bahçeli’nin PKK elebaşına çağrısından bir gün sonra gerçekleşti.

Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’a DEM Parti’nin TBMM grubunda konuşarak örgütü lağvettiğini açıklaması yolunda bir çağrı yapmıştı.

Grup konuşmasında Bahçeli, Öcalan’ın İmralı’dan şartlı tahliyesinin önünü açabilecek ‘Umut Hakkı’ndan da bahsetmişti.