DEM Partili Sezai Temelli'den son dakika 'Öcalan çağrısı' açıklaması!

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yapacağı açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temelli, Öcalan’ın çağrısının tarihi nitelikte olacağını vurgularken, kesin tarihin ise netleşmediğini söyledi.

“Çağrı en kısa sürede gelecek”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sezai Temelli, “Öcalan’ın yapacağı çağrıyı bekliyoruz. Henüz net bir tarih verilmedi ancak kısa sürede gerçekleşmesini öngörüyoruz. İçeriği konusunda bizim de bilgimiz yok, çağrı yapıldığında hep birlikte öğreneceğiz” dedi.

Temelli, çağrının Kürt meselesinin demokratik çözümüne yönelik olacağını ifade ederek, “Kürt meselesinin bu çok boyutlu, çok kapsamlı bu meselenin demokratik çözümüne, siyasi zemin de çözümüne dair tarihi nitelikte bir açıklama olacaktır” şeklinde konuştu.

Öcalan için siyasi özgürlük talebi

Sezai Temelli, Abdullah Öcalan’ın siyasi özgürlüğüne kavuşmasını da talep ettiklerini belirterek, “Beklentimiz, Sayın Öcalan'ın üzerindeki teçhizin kalktığı, kendisinin siyasi özgürlüklere kavuştuğu bir ortamda açıklama yapmasıdır” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Dün partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Bakırhan, Öcalan’ın önümüzdeki günlerde “tarihi bir çağrı” yapmaya hazırlandığını söylemiş ve bu çağrıyı önemsediklerini belirtmişti.

Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, çağrının 15 Şubat’ta veya daha sonraki bir tarihte yapılabileceğini ifade etti.