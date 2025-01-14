DEM Partili Tuncer Bakırhan: 'Barışın inşası için hepimize çok büyük görevler düşüyor'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Türkiye Büyük Meclisi Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bakırhan, “Barışın inşası için hepimize çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Devir eşit temelde barış elinin uzatılması devridir” dedi.

"Ellerin barış açılması devridir"

Bakırhan, Türkiye'de ilk defa siyasi partilerin büyük çoğunluğunun çıkarlarını bir tarafa bırakarak demokratik çözüme büyük destek verdiğini ifade etti:

“Barışın inşası için hepimize çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Devir eşit temelde barış elinin uzatılması devridir. Ellerin barışa açılması devridir. El ele verip barışı inşa etme devridir.

Bugüne kadar Sayın Bahçeli'den muhalefete ve toplumsal kesimlere kadar iyi niyetli her adıma olumlu karşılık verdik. Toplumda bu konuda büyük bir ortaklaşma gerçekleşti. İlk defa Türkiye'de siyasi partilerin büyük çoğunluğu dönemsel çıkarlarını bir tarafa bırakarak demokratik çözüme büyük destek verdi."

"Sıra iktidardadır"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, iktidarın bir an önce demokratikleşme konusunda adımlar atması gerektiğine vurgu yaptı:

"Sayın Abdullah Öcalan verdiği iki mesajda da barışı inşa etme gücünün olduğunu ifade etti. Artık sıra iktidardadır. İktidar bir an önce demokratikleşme ve Kürt sorunu eksenindeki sorunları giderecek adımlar artık atsın, atmalıdır."

Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmralı heyetinin ikinci ziyaretini ne zaman gerçekleştireceği sorusuna Bakırhan, “Heyet İmralı'ya ne zaman gidecek bilmiyoruz. Bizde izliyoruz. Umarım en yakın zamanda giderler” cevabını verdi.

Bahçeli'nin açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin de Bakırhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sayın Bahçeli’nin söylediği şu söz önemli: ‘Sorunlar yok sayılarak çözülmez.’ Kürt meselesi, Kürt sorunu diye, Türkiye’nin demokratikleşmesi diye, Türkiye’nin sorunları var. Bunlar yok sayılarak çözülmez diyorum. Dolayısıyla İmralı’dan nasıl bir çağrının geleceğini biz de bilmiyoruz. O çağrının gelebilmesi için heyetin gitmesi gerekiyor, o kapıların açılması gerekiyor. Bence bunu biraz hükümete, iktidara sormak gerekiyor."