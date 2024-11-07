  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. DEM Parti'li Tuncer Bakırhan ve Mihdi Tunç'a soruşturma
Takip Et

DEM Parti'li Tuncer Bakırhan ve Mihdi Tunç'a soruşturma

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Geçtiğimiz hafta Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden alınarak yerlerine kayyum atanmıştı.

Kayyum atamalarını eleştiren DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında soruşturma başlatıldı.

 