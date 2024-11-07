DEM Parti'li Tuncer Bakırhan ve Mihdi Tunç'a soruşturma

Geçtiğimiz hafta Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden alınarak yerlerine kayyum atanmıştı.

Kayyum atamalarını eleştiren DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında soruşturma başlatıldı.

Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak;



Siirt Milletvekili ve DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer BAKIRHAN’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve



DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ’un… pic.twitter.com/vXyC39CNK5