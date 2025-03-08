DEM Parti’nin AK Parti ve MHP ziyareti için tarih netleşti!

DEM Parti, siyasi parti turları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) yapacağı ziyaretin tarihini netleştirdi. 10 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ilk görüşmesini gerçekleştirecek olan DEM Parti, 17 Mart’ta ise AK Parti ve MHP’yi ziyaret edecek.

Parti heyetinin görüşme saati ve heyette kimlerin yer alacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, bu ziyaretin içeriği ve olası sonuçları kamuoyunda büyük merak uyandırıyor.

Sürecin arka planı

DEM Parti’nin siyasi parti turu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamanın ardından başlayan İmralı süreciyle bağlantılı gelişmelerin devamı niteliğinde.

Bahçeli, 22 Ekim 2023'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından gerekli izinlerin alınmasıyla DEM Parti heyeti İmralı ile temaslarda bulunmuş, sürecin devamında Meclis'te siyasi partilerle görüşme turuna çıkma kararı almıştı.

27 Şubat'ta terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme sonrası bir mektup kaleme almış ve örgüte silah bırakma çağrısı yapmıştı.

Bu gelişmelerin ardından DEM Parti’nin yapacağı ziyaretlerin özellikle MHP ile gerçekleşecek görüşmesi büyük önem taşıyor.

MHP lideri Bahçeli’nin açıklamaları ve DEM Parti'nin İmralı temasları dikkate alındığında, 17 Mart’taki görüşmenin siyasi atmosferde yeni bir aşamaya işaret edebileceği konuşuluyor.

MHP’nin görüşme teklifine nasıl yaklaşacağı, DEM Parti’nin süreçle ilgili nasıl bir pozisyon alacağı ve olası açıklamaların ne yönde olacağı şimdiden büyük bir merak konusu.

DEM Parti'nin CHP, MHP ve diğer partilerle yapacağı temasların ardından nasıl bir yol haritası izleyeceği, önümüzdeki dönemde siyasetin gündemini belirleyen konulardan biri olacak.