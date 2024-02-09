  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını belirledi
Takip Et

DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını belirledi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti'nin 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçe belediye başkanlığı için adaylarını açıkladı.

DEM Parti'nin 16 büyükşehirde başkan adayı olarak açıkladığı isimler şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun

Mardin Büyükşehir Belediyesi Devrim Demir ve Ahmet Türk

Van Büyükşehir Belediyesi Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kasım Yıldırım ve Bilmez Erboğa

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemal Bülbül ve Nesibe Bahadır

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gamze Toprak ve Suat Başaraner

Denizli Büyükşehir Belediyesi Cevahir Kayar ve Hanifi Yıldırım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engin Güleser ve Emine Melis Tantan

Konya Büyükşehir Belediyesi Gülbahar Gündüz ve Bülent Kılıç

Samsun Büyükşehir Belediyesi İnci Aydın ve Hasan İlten

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zeynep Toptaş Yılmaz ve Necmettin Durmuş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Leyla Üzüm ve Samedin Gündoğan

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Remziye Erener ve İhsan Sarıyar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fatma Şıkyürek ve Ali Ardıç

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sevim Şimşek Bayram ve Abdulvahap Ekim.