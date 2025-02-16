DEM Parti'nin 'İmralı' heyeti ile Barzani arasında kritik görüşme
DEM Parti’nin İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Berdan Öztürk’ten oluşan heyet Mesut Barzani ile görüştü.
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DEM Parti’den gelen yeni açıklamada İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyemiz Berdan Öztürk’ten oluşan heyetin Mesut Barzani ile görüştüğü ifade edildi.
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