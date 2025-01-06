DEM Parti’nin Meclis turu devam ediyor: AK Parti ile görüşme bugün

28 Aralık'ta İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir araya gelen DEM Parti İmralı Heyeti’nin Meclis turu, yeni haftada da devam ediyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen heyet bugün ilk olarak Gelecek Partisi ile görüşecek ve ardından AK Parti ve Saadet Partisi’ni ziyaret edecek.

AK Parti-DEM görüşmesinde kimler olacak?

Bugünkü görüşmelerde DEM Heyeti'ndeki isimler Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşurken AK Parti'de ise AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer alacak.

CHP-DEM görüşmesinin tarihi belirlenmedi

DEM Parti'nin bu hafta diğer siyasi partilerle yapacağı görüşmelerin yanı sıra, CHP ile henüz bir görüşme tarihi belirlenmiş değil. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşme talebini MYK’da değerlendireceklerini belirtti. Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da, DEM Parti heyetinin bu hafta görüşeceği diğer liderler arasında yer alıyor.

İmralı’ya ikinci ziyaret iddiası

Kulislerde, DEM Parti heyetinin İmralı’da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ikinci bir ziyaretin yapılabileceği ve heyetin, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı da ziyaret edeceği konuşuluyor.