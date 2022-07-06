'Demir Yumruk' operasyonunda 10 şüpheli daha tutuklandı

Gözaltına alınan 42 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. İfade veren şüphelilerden, 17'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.

Şüphelilerden H.E, M.K, R.S, S.E, "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", A.K, A.N, H.B, İ.G, M.İ ve Y.A. ise "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak" suçlarından tutuklandı.

Hakimlik, 32 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Sahte faturalarla 25 milyar lira zarar

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da düzenlenen "Demir Yumruk" operasyonunda, Erol Evcil'in de aralarında 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da, Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 şüpheli, aynı suçlardan tutuklanmış, 10 şüpheli ise "yurt dışı yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan diğer şüphelilerin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.