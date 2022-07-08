'Demir Yumruk' soruşturmasında 14 kişi daha tutuklandı
"Demir Yumruk" operasyonu kapsamında gözaltına alınanlardan 14'ü daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam 29 kişi tutuklanırken 167 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü daha tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, gözaltına alınan 139 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden, 70'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 69'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.
Sulh ceza hakimliğinde sorgulanan 70 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Böylece soruşturmada 29 şüpheli tutuklanmış oldu, 167 kişiye ise adli kontrol uygulandı.