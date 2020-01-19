‘Demirkent Ödülleri’ne başvurular başladı

19 Ocak 2020

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından ‘İletişim, Tarih ve Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı’ başlıkları altında üç ana dalda verilecek Demirkent Ödülleri töreni, 11 Şubat 2020’de gerçekleşecek. 17-26 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak başvurular, Türkiye’nin alanında uzman ve saygın seçici kurulunun değerlendirmelerine sunulacak.

DÜNYA Gazetesi kurucusu Nezih Demirkent ve eşi Prof. Dr. Işın Demirkent'in anısını yaşatmak amacıyla kurulan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, ödül töreninde yeni bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak. Ekonomi, tarih ve eğitim alanında araştırmalar yapılmasını ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmayı amaçlayan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, ilk kez satışa çıkacak ‘Ekonomi Sözlüğü’nden elde edilecek gelirle bu yıl üniversitelerin Tarih bölümlerinde okuyan ve maddi durumu kısıtlı kız öğrenciler için burs imkanı sağlayacak.