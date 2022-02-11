Demirkent’i özlem ve minnetle andık

Gazetemizin kurucusu, Türk basının duayeni Nezih Demirkent’in ebediyete intikal edişinin 21’nci yılında Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Didem Dermirkent, törene katılanlara teşekkür ederken, DÜNYA Gazetesi Başdanışmanı ve yazarı Rüştü Bozkurt konuşmasında Demirkent'in meslek yaşamında öne çıkan yönlerini anlattı.



"Savunduğu ilkeler bugün daha iyi anlaşılıyor"

Törende konuşan DÜNYA Gazetesi Başdanışmanı ve yazarı Rüştü Bozkurt, basınının içinde bulunduğu mevcut durumda Nezih Demirkent'in ve 50 yıllık meslek yaşamı boyunca savunduğu ilkelerin değerinin daha fazla anlaşıldığına dikkat çekerek, “Nezih Bey gerçekten hayata değer katmış bir insandı. En önemli değeri bana göre gazete yönetirken akşam toplantılarıydı. Akşam gazete çıkar çıkmaz etrafında emeği geçmiş insanlar toplanır, böylece hem çıkarılan gazete gözden geçirilmiş olur, hem de eksikleri sorgulama imkanı bulunurdu. Nezih Bey sorgulama ve kendiyle yüzleşme özgüveni olan biriydi" dedi.



Demirkent’in meslek yaşamındaki ikinci dikkat çeken özelliğinin cumartesi toplantıları olduğunu anlatan Bozkurt, şöyle konuştu: “Cumartesi gününde hem kendi çalışanlarını hem Türkiye'nin önemli iş insanlarını dinleyerek okuyucunun nabzını tutardı. Bu çok önemli bir meziyetti. Cumartesi toplantıları onun akşam toplantılarını bütünleyen, ülke ölçeğine götüren bir özelliğiydi. Üçüncü özelliği de salı yazılarıydı. Bir yönetici kendi gazete stratejisini salı yazılarında hem ülke ölçeğinde hem kendi çalışanına mesajlar vererek, herkesi yönlendirmesi de onun değer katıcı bir özelliğiydi. Dördüncü özelliği de dost toplantılarındaki samimi ilişkileriyle dostluk üretimi yapmasıydı. Çünkü dostluk üretimi hem alın teri hem dil ve sabır teri ister. Bunları iyi yapan bir insandı."

“Okur tepkilerini çeşitli yollarla ölçerdi”

Nezih Demirkent’in okur tepkilerini çeşitli yollarla ölçmeyi başaran bir gazeteci olduğunu kaydeden Bozkurt, “Bu çok önemli bir özelliğiydi. Bir başka özelliği piyasa analizlerinde iş insanlarıyla dostluklarıydı. Medyadaki eğilimleri hem yurtdışı hem de yurtiçinde son derece iyi ölçer, nelerin geliştiğini yakından takip ederdi. Beşinci önemli özelliği de güveni yaşatma konusundaydı."

TGC: Türk basının güçlenmesinde rehber rolü oynadı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun önceki başkanlarından Nezih Demirkent’in ölümünün 21. yılında yayınladığı mesajda “TGC’nin kurumsallaşmasında, gazetecilerin dayanışmasında, yaygın basın ile Anadolu basınının güçlenmesinde rehber rolü oynadığına” vurgu yapıldı. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında, “Türk basınının önde gelen ustalarından biriydi Nezih Demirkent. Gazeteciliğin hemen her dalına emek verdi. 2 Mart 1981’de Dünya Gazetesi’ni devralan Nezih Demirkent, okuru ekonomi gazeteciliğine önemli ivme kazandıran bir yayınla buluşturmuş oldu. 1982’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görev yapan Nezih Demirkent 10 yıl süren başkanlık sürecinde Cemiyetin kurumsallaşmasını sağladı” denildi. Mesajda şu ifadeler kullanıldı: “Nezih Demirkent meslek yaşamını çalışan gazetecileri korumaya ve meslek örgütlerini destek olmaya adamış bir gazeteci-patrondu. Anadolu basınıyla yaygın basın arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni daha çağdaş bir yapıya ulaştırmak için büyük emek harcadı. Gazetecilik mesleğinin hafızası olan TGC Basın Müzesi’nin kurulması, Darıca’daki huzurevinin gazetecilere kazandırılması, işsiz gazetecilere kendi olanaklarıyla yayın organlarında yer açması unutulmayacak hizmetlerinde birkaçıdır. Günümüz gazeteciliğinde Nezih Demirkent’i çok özlüyoruz. Onun gazeteci dayanışmasına yaptığı katkıları unutmuyoruz. 21 ölüm yıldönümünde anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.”

DÜNYA KİTAP’TAN USTAYA SAYGI…

DÜNYA Kitap, duayen gazeteci Nezih Demirkent’e adanmış özel bir sayı ile okurlarla buluştu.

Osman Arolat: Nezih Bey’in ilkelerinden birisi de Anadolu iş insanlarının sorunlarının, başarılarının basında yer almasıydı.

Rüştü Bozkurt: Ülkenin geleceğine katkı sunması açısından, haberin kalitesine ve içeriğine çok önem verirdi.

Hakan Güldağ: Basınımızın simge ismi, ustamız Nezih Demirkent, hayata ve olaylara bakışıyla, ilkeleriyle ayrı bir dünyaydı.

Vahap Munyar: Gazetecinin kıymetini biliyordu. Çünkü kendisi de işin temelinden, muhabirlikten gelmişti. TGC’ye de katkıları çok büyüktür.

Ali Ekber Yıldırım: Alan gazeteciliğini, uzman gazeteciliği mesleğimize yerleştiren gazete patronudur.