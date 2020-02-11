Demirkent’i saygıyla ve özlemle anıyoruz

11 Şubat 2020

25 Eylül 1930’da İstanbul’da doğdu…

Göztepe Uzunçayır Sokak 11 numaralı evde…



Ağabeyi Semih’ten sonra annesi Sabiha Hanım’ın ikinci çocuğuydu…

Ailesinin kökeni Manisa’nın Demirci ilçesi olan babası Ahmet Nurettin Bey ile birlikte bir yaşında ‘şark hizmeti’ne çıktı…

Önce Urfa…

Suruç ve Akçakale…

Dört yaşında Hakkari…

İlkokula Van’da başladı, İzmit Akçakoca’da bitirdi…

Ortaokuldan girdiği Haydarpaşa Lisesi’nden 1948’de mezuniyet…

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfta iken, Son Saat gazetesinde mesleğe ilk adım;

Stajyer spor muhabirliği…

Tarih, 10 Kasım 1950… Gazetecilikte uzun deneyim yılları…

Yeni Sabah ve Yeni Gazete’de muhabirlik, yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü…

Moda Spor Kulübü’nde voleybol antrenörlüğü…

O yıllarda Kandilli Kız Lisesi’nin genç voleybolcusu, sonra İstanbul Üniversitesi’nin Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Işın Demirkent ile evlilik… Kızları Didem Demirkent’in dünyaya gelişi… 1970’te Hürriyet…

Türk basının amiral gemisinde 10 yıl genel müdürlük…

Türkiye ekonomisinin dışa açılmasıyla birlikte, ekonomi basınının kurumsal inşası: DÜNYA; 2 Mart 1981…

Görevlerle birlikte sosyal sorumlulukların da artışı…

18 Kasım 1982… “Baba Nezih” Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) başkanlığına seçildi.

TGC’nin yayın organı Bizim Gazete’nin yayımı…

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu TGC Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi…

TGC Basın Müzesi…

10 yıl başkanlık…

Sonra, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanlığı…

Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı’nın yönetimi…

Gazetecilik mesleğinin ilkelerinin ve değerlerinin yılmaz savunucusu… Onlarca basın ödülü, basın şeref kartı, bugün de mesleğine sahip çıkan gazetecilerin başucu kitapları; “Sayfa Sayfa Gazetecilik”… Meşhur; “Salı Yazıları”… “Medya Medya”… Son anına kadar gazeteciliğe ve meslek onuruna adanmış bir ömür; meslekte 51, ekonomi gazeteciliğinde 20 yıl…

11 Şubat 2001’de aramızdan ayrıldı. Ardında, ilkelerine sıkı sıkıya bağlı büyük bir DÜNYA bıraktı.

DÜNYA, 40. yılında da kurucusunun izinde...

Türkiye’nin ekonomi gazetesi, kuruluşunun 39. yılında yeni bir döneme girdi. Aralık 2019’dan itibaren yönetimi üstlenen çalışanlar, daha güçlü bir DÜNYA için -Türkiye’de daha önce örneği yaşanmamış yeni bir ortaklık modeliyle- yola devam kararı aldı. Genel yayın yönetmeninden muhabirine, sayfa operatöründen bölge temsilcisine kadar tüm birimleriyle elini taşın altına koyan DÜNYA çalışanları, böylelikle Nezih Demirkent’in kurumsal mirasını da yaşatma kararlılığını gösterdiler. Büyük bir özveriyle mesleğine sahip çıkan çalışanlar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağımsız, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile okurlarına her gün yeni bir DÜNYA hazırlamanın heyecanını yaşıyor.

Kabri başında anıldı

DÜNYA çalışanları olarak, kurucumuz merhum Demirkent’i bugün kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Uzun yıllar başkanlığını yürüttüğü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de Nezih Demirkent için anma mesajı yayınladı. Demirkent’in “TGC’nin kurumsallaşmasında, gazetecilerin dayanışmasında, Anadolu basınının güçlenmesinde rehber rolü oynadığına” vurgu yapılan açıklamada, “Yaygın ve yerel diye ayırmaksızın gazetecilerin birlikteliği için uğraş veren Nezih Demirkent, basın sektörümüzün sağduyuyu temsil eden öncü isimlerindendi” denildi.





Ekonomi sözlüğü Demirkent’e ithaf edildi

DÜNYA’nın, 40. Kuruluş yıldönümüne özel olarak hazırlanan “Ansiklopedik Ekonomi ve İş Hayatı Sözlüğü” Nezih Demirkent’e adandı. Ekonomist ve ekonomi gazetecisi Faruk Türkoğlu’nun hazırladığı sözlük, 776 sayfada ekonomi ve iş dünyasına dair 500’e yakın kavram, tanım ve başlığı kapsıyor. Alanında dünyada bir ilk olan çalışma, 6 bölümde her biri kendi başına bir sözlük olacak kapsam ve detayda ekonomi, demografi, yönetim, işletmecilik, reklamcılık ve pazarlama konularını tek bir çatı altında derli toplu ve birbirleriyle bağlantılarını kurarak sunuyor.