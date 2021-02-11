Demirkent’i saygıyla ve özlemle anıyoruz

Türk basınının duayeni… DÜNYA Ekonomi-Politika gazetesinin kurucusu... Mesleki dayanışma ve örgütlenmenin simge ismi… Ve değeri bugün daha iyi anlaşılan ilkeli, tarafsız, objektif yayıncılığın yılmaz savunucusu… Nezih Demirkent, 20 yılı ekonomi gazeteciliği olmak üzere, yarım asrı aşan meslek yaşamının ardından 2001’de hayata veda ettiğinde, geride büyük bir DÜNYA bırakmıştı. Tam 20 yıl geçti... Demirkent okulunun takipçileri ve DÜNYA çalışanları olarak, büyük ustayı saygı ve özlemle anıyoruz.

HAKAN GÜLDAĞ:

Bağımsız gazeteciliğin yılmaz savunucusu...

Bugün vefatının 20'nci yılında özlemle andığımız gazetemizin kurucusu Nezih Demirkent, hem Türk basınında hem de biz DÜNYA çalışanlarının hayatında çok olumlu izler bıraktı. Kendisini minnetle, şükranla ve saygıyla anıyoruz.

Nezih Demirkent'in bizlerde bıraktığı en önemli izler, hiç şüphesiz gazetecilikle ilgili olanlardır. Bağımsız, bağlantısız gazeteciliğin yılmaz bir savunucusu olarak hepimize örnek oldu. Bizler de gazetemiz DÜNYA'da onun ilkelerini yaşatmaya çaba gösteriyoruz. Ve doğrusu, önem verdiği değerlerin ne kadar kıymetli olduğunu her geçen gün biraz daha idrak ediyoruz. Gazetecilerin, dayanışmasının, beraberliğinin, yardımlaşmasının önemine her vesileyle dikkat çekmesinin nedenlerini bugün özellikle medyamızın içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde daha iyi kavrıyoruz. Ustamız Demirkent, tüm yaşamı boyunca mesleğine, mesleğini dürüst biçimde yapmaya çalışan gazetecilere ve onların meslek örgütlerine destek oldu. Güçlenmeleri için çalıştı. Onun gazetesinde, ister 20 isterse 70 yaşında olsun içinde gazetecilik ateşi yanan herkese yer oldu. Meslekdaşlarına olan duyarlılığını hiç yitirmedi.

Hiç şüphesiz mesleğinin zirvesindeki Nezih Demirkent, Türk basının duayeniydi. Her şeyden önce iyi bir gazeteciydi. Ama aynı zamanda meslektaşlarının ona yakıştırdıkları lakabıyla, Türk basınının 'baba'sıydı. Onun gazetesinin çalışanları, onun ilkelerinin takipçileri olarak, biz Nezih Baba'nın öğrencileri, 'Nezih Demirkent Okulu'nu, gazetesi DÜNYA'yı yaşatmaya kararlıyız. Onun ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

DÜNYA GAZETESİ BAŞYAZARI OSMAN S. AROLAT:

Öğrenmeye devam ettiğim ağabeyim…

Nezih Demirkent, varlığında birlikte çalıştığım vefatı sonrasında onun ilkeleri, Anadolu sevgisi ve dürüst habercilik kuralları çerçevesinde kurduğu DÜNYA Gazetesi’nde okurlarına hizmet verdiğim, kendisinden çok şey öğrendiğim, vefatı sonrasında da kitaplarını tekrar tekrar okuyarak öğrenmeye devam ettiğim ağabeyim, dostum, meslek büyüğüm ve yol gösterimcimdi. Kendisini rahmetle minnetle anıyorum.

Nezih Demirkent, gazetecilik hayatında sürekli ilkeli, habere saygılı, Anadolu insanı ve sanayicilerinin sesi olmayı ilke edinmiş bir insandı. Mesleğimize dürüst gazeteciliği, sesi duyulmayan iş dünyasının sesi olmayı, haklının yanında durmayı, haksızı ve yanlış yapan siyasetçiyi uyarmayı benimsemiş bir insan olarak çok sayıda gazeteci yetiştirdi. Bende onlardan biriyim. Demirkent’in ilkeleri bugün kurucusu olduğu DÜNYA gazetesinde yaşamasının yanı sıra, onun yetiştirdiği gazetecilerin yer aldığı basınımızın birçok kuruluşunda sağlıklı ve doğru habercilik olarak devam ediyor. Ve devam edecektir.

DÜNYA YAZARI DR. RÜŞTÜ BOZKURT:

Nezih Demirkent’in birikimi…

Yazının başlığı biraz iddialı oldu: Nezih Demirkent’in gazetecilik birikimini yazmak çok kapsamlı bir çaba gerektirir. Bu yazıda Demirkent’in DÜNYA’yı ekonomi gazetesine dönüştürmesinin “arka planında” olup bitenleri yaşamış bir tanık gözünden yansıtmak için yaptığım bir çalışmanın çok kısa bir özetini paylaşacağım. Başvurduğum tanık Cahit Düzel… Düzel ile yaptığım söyleşiyi bir metin haline getirdim, metni kendisine ileterek gözden geçirmesini de sağladım. “Nezih Demirkent Öncesi Dünya Gazetesi” başlığıyla arşivimde yerini alıyor. Demirkent’in ekonomi odaklı ihtisas gazetesi fikrinin nasıl olgunlaştığına ilişkin birkaç noktayı paylaşalım:

Birincisi, 1980’lı yıllar ülkedeki ekonomik tercih değişikliği nedeniyle yaygın medyada arayışların hızlandığı bir dönem. “Politika Gazetesi” bu dönemde yayın hayatına girmiş. “Yeni Gazete” deneyimi yaşanmış. ANKA Ajansı yaşam alanı bulmuş. “Hafta” çıkılmış. “Rapor Gazetesi” bir ortaklık olarak sürdürülmüş. Ali Gevgilili köşe yazısında bir boşluk doldurmuş. Rapor Gazetesi ekleri deneyimi özgüven yaratmış. İkincisi, DÜNYA Hür Holding mülkiyetine geçince gazetenin sürdürülmesi için değişik alternatifler düşünülmüş. Hazırlanan raporlarda bir “ekonomi gazetesi ihtiyacı” hep ön planda yer almış.

Üçüncüsü, beklenmedik bir anda Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden ayrılmak zorunda bırakılan Demirkent, gazetecilik birikimini “ihtiyaç olan farklı bir alanda deneme” konusunda ne yapacağını bilen bir birikimle işe başlamış. Ülkenin içinde bulunduğu dönüşüm süreci, yaygın gazetelerdeki arayış, ekonomi haberlerinin öncelik kazanması gibi oluşan yeni “ekosistemi” Nezih Demirkent iyi okuyarak işe başlamıştır. Uygun koşullarda Düzel’in anlattıklarını ayrıntılı biçimde yayınladığımız zaman, ekonomi gazeteciliği arka planını daha iyi kavrayabiliriz. Belge başvurulacak birincil öncelikli kaynaktır, yaşamış tanıkların çapraz sorgulamasını yapmak da ikincil önemli kaynak… Ayrıntıyı ne kadar iyi bilirsek, Sezar’ın hakkını Sezar’a verme konusundaki erdemliliğe o kadar yaklaşırız.

Nezih Demirkent’in büyük ustalığı çevresinden sağladığı birikimi bir işe dönüştürmesidir. Yaşadıkları ve yaptıklarını günün koşulları içinde yansıtabilirsek, yaygın medya tarihinde kendisini yerli yerine oturtabiliriz.

DÜNYA GAZETESI GENEL KOORDINATÖRÜ VAHAP MUNYAR

Hürriyet’teki maaşına denk iş bulamıyorsan mesleği hemen bırak

1987 yılı mayıs ayı, Hürriyet’te ekonomi muhabiri olduğum günler… Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü bursuyla İngilizce eğitimi için gittiğim Londra’dan yeni dönmüştüm, Umur Talu aradı:

- Sabah Gazetesi sahibi Dinç Bilgin ile Gelişim Yayınları’nın, Nokta Dergisi’nin sahibi Ercan Arıklı yeni bir gazete çıkarıyor. Ben Ercan Arıklı’nın yardımcısı olarak göreve başladım. Seni de ekipte görmek istiyoruz.

Gelişim Yayınları’nın merkezine gittim, Umur’la konuştum, teklifi biraz daha açtı:

- Gazetenin Yazı İşleri Koordinatörü Mehmet Yaşin olacak. Erhan Key, Murat Köprü, Ergun Babahan ve seni yazı işleri müdürü olarak düşünüyoruz.

Umur’la görüştükten birkaç gün sonra Dünya Gazetesi’nin sahibi Nezih Demirkent’ten randevu aldım, tavsiyesini öğrenmek istedim.

Nezih Bey’e yeni gazete projesini, bana önerilen görevi anlatıp sordum:

- Ne dersiniz Nezih Bey? Ne yapmalıyım?

Nezih Bey, 10 yıl Genel Müdürlük görevi yürüttüğü Hürriyet’i çok iyi bildiği için tavsiyesini net şekilde ortaya koydu:

- Hürriyet yönetimindeki arkadaşlar sana, “Bizim çocuk” muamelesi çekecekler, öyle anlaşılıyor. Bence sen yeni gazeteye git.

Ardından ekledi:

- Eğer yeni gazete tutmaz da ayrılmak zorunda kalırsan Hürriyet’te aldığın maaşa denk bir maaş ile iş bulursun sanıyorum. Eğer bulamazsan, o zaman bu mesleği bırak.

Nezih Bey’in bu tavsiyesi üzerine “Söz” adlı gazetenin 6 ay süren hazırlık döneminde çalıştım. Gazetenin ilk çıktığı gün Umur Talu başta olmak üzere bir grup arkadaş künyeden imzalarımızı sökerek ayrıldık.

Nezih Bey’in öngördüğü gibi Hürriyet’teki maaşıma denk bir maaşla Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisi’ne geçtim… Kurucumuz Nezih Bey’i saygı ve rahmetle anıyorum…

Meslek onuruna adanmış bir ömür...

25 Eylül 1930’da İstanbul’da doğdu…

Göztepe Uzunçayır Sokak 11 numaralı evde…

Ağabeyi Semih’ten sonra annesi Sabiha Hanım’ın ikinci çocuğuydu…

Ailesinin kökeni Manisa’nın Demirci ilçesi olan babası Ahmet Nurettin Bey ile birlikte bir yaşında ‘şark hizmeti’ne çıktı…

Önce Urfa…

Suruç ve Akçakale…

Dört yaşında Hakkari…

İlkokula Van’da başladı, İzmit Akçakoca’da bitirdi…

Ortaokuldan girdiği Haydarpaşa Lisesi’nden 1948’de mezuniyet…

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfta iken, Son Saat gazetesinde mesleğe ilk adım; Stajyer spor muhabirliği…

Tarih, 10 Kasım 1950…

Gazetecilikte uzun deneyim yılları…

Yeni Sabah ve Yeni Gazete’de muhabirlik, yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü…

Moda Spor Kulübü’nde voleybol antrenörlüğü…

O yıllarda Kandilli Kız Lisesi’nin genç voleybolcusu, sonra İstanbul Üniversitesi’nin Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Işın Demirkent ile evlilik…

Kızları Didem Demirkent’in dünyaya gelişi…

1970’te Hürriyet…

Türk basının amiral gemisinde 10 yıl genel müdürlük…

Türkiye ekonomisinin dışa açılmasıyla birlikte, ekonomi basınının kurumsal inşası: DÜNYA; 2 Mart 1981…

Görevlerle birlikte sosyal sorumlulukların da artışı…

18 Kasım 1982…

“Baba Nezih” Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) başkanlığına seçildi.

TGC’nin yayın organı Bizim Gazete’nin yayımı…

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu TGC Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi…

TGC Basın Müzesi…

10 yıl başkanlık…

Sonra, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanlığı…

Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı’nın yönetimi…

Gazetecilik mesleğinin ilkelerinin ve değerlerinin yılmaz savunusu…

Onlarca basın ödülü, basın şeref kartı, bugün de mesleğine sahip çıkan gazetecilerin başucu kitapları; “Sayfa Sayfa Gazetecilik”… Meşhur; “Salı Yazıları”… “Medya Medya”…

Son anına kadar gazeteciliğe ve meslek onuruna adanmış bir ömür; meslekte 51, ekonomi gazeteciliğinde 20 yıl…

11 Şubat 2001’de aramızdan ayrıldı.

Ardından, ilkelerine sıkı sıkıya bağlı büyük bir DÜNYA bıraktı.