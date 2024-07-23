Demiroğlu: 3 GÖKBEY'i ağustosta Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edeceğiz

İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY'in ilk yurt dışı uçuş gösterisini yapmasının yeni bir kilometre taşı olduğunu dile getirerek, bu tür platformları uygun maliyetle, yüksek kalitede ve zamanında üretmeyi hedeflediklerini anlattı.

Gelecek aylarda KAAN'ın diğer prototiplerinde ise çok hızlı bir ilerleme görüleceğini ifade eden Demiroğlu, ikinci prototipinin gelecek yıl sonunda çıkacağını ve ilk uçuşunun 2025'in sonuna doğru yapılacağını bildirdi. Demiroğlu, tedarik zincirinden kaynaklanan aksaklıkları düzeltmeye odaklandıklarını belirterek, Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik bir önceliklendirme yapacaklarını kaydetti.

Yabancı müşterinin en önemli verisi: Yurt içi talep

Tüm ürünlerin dünya çapında ilgi gördüğünü belirten Demiroğlu, "Afrika, Orta Asya ve Uzak Doğu ülkeleriyle ihracata yönelik görüşmelerimiz var. Bu konuda haberler duyacaksınız. HÜRJET Avrupa'daki bir ülkeden ilgi görüyor. Çok yakın çalışıyoruz. HÜRJET, eylülde Mısır'a gidiyor" dedi.

Yurt dışı müşterilerinin ilk olarak ürünlerin Türkiye içinde ilgi görüp görmediğine baktıklarını kaydeden Demiroğlu, HÜRJET ve HÜRKUŞ için Türk Hava Kuvvetleri ile sözleşme imzalandığını anımsattı ve "3 GÖKBEY helikopterini ağustosta Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edeceğiz. Planımız bu ve bu plana sadık kalıyoruz. GÖKBEY'in çok iyi bir iş çıkaracağı konusunda umutlu ve heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

10 tonluk ağır klasman helikopter çalışmaları gündemde

Demiroğlu, GÖKBEY'in iş geliştirme süreçlerinde satışları için ilk tekliflerinin yerli motorla olacağını ancak uluslararası müşterilere iki seçenek sunmayı planladıklarını dile getirdi. HÜRJET'in ise temelde eğitim için dizayn edildiğini ve dünyada bu tür uçaklarda büyük boşluk olduğunu aktaran Demiroğlu, 10 tonluk ağır klasman helikopterler üzerinde de çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını sözlerine ekledi.