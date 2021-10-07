Demirtaş: Ailemin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın Fox TV'de canlı yayına katılmasına tepki gösterilmesine avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz. Milyonların yürekli dayanışmasını unutmayacağım gibi bunu da asla unutmayacağım. Milyonlar gibi benim de kalbim seninle Başak."

Başak Demirtaş, Fox TV'de katıldığı canlı yayının ardından hedef gösterilmesi üzerine kendi sosyal medya hesabından şu paylaşımları yapmıştı:

"Beş yıldır gece gündüz her kanalda Selahattin’e ve arkadaşlarına iftira atmak, onları suçlamak serbestken suçsuzluğu AİHM Büyük Daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam mı suç? Maalesef hem utanç verici hem de üzücü bir durum.

Demek ki beş yıllık yalanlar ve iftiralar, bir saatlik hakikat karşısında tuzla buz olabiliyormuş. Bu kadar saldırıya gerek yok, hakikatin karşısında tüm yalanların, üretilmiş algıların sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilinmesi gerekirdi."